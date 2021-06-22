台船（2208）轉型重生，今年初完成4.5億股增資計畫，並繳出連續五個月獲利成績單。台船董事長鄭文隆22日表示，公司目前手握843億元訂單，包含商船、國艦國造、海工等業務，並配合政府政策承攬國艦國造及離岸風電業務，今年營運拚轉盈。

台船5月營收21.25億元、年減19.53％，5月自結營業利益2894萬元、稅前獲利4830萬元；累計前五月營收77.64億元、年減22.13％。第一季EPS為0.07元。

鄭文隆表示，自2008年金融風暴以來，國際航運不景氣，全球大型船廠紛紛倒閉或整併，台船歷經生死劫，遭遇挑戰及困難，透過不斷內造與改造，苦撐至今。他形容，台船已走出加護病房，也脫離普通病房，目前營運體質正常，已擘劃未來10年發展願景，營收獲利成長可期。

在國艦國造方面，台船手持27艘國艦國造業務，另將持續爭取海軍及海巡署業務，並推動「整艦商維」與「造修合一」，達成建造一艘船艦能延續20年全壽期服務；另建造國艦重要裝備園區，投入裝備生產及組裝，並於今年成立子公司負責生產大型儲能裝置。

在商用船舶方面，疫情延燒，航運需求大增，各航商紛紛開出新船訂單，造就商船市場回溫，訂單熱絡，台船將爭取有利商船訂單，並研議自建船舶，規劃建立自有船隊之經營模式。

還有在離岸風電方面，台船水下基樁產品陸續交貨，並爭取新訂單，也透過子公司（台船環海）負責運輸與安裝至大型統包工程（BoP），為離岸風電市場提供專業海事工程服務；透過子公司台船防蝕具備EPC統包商及專業PCM管理團隊並運用自身防蝕塗裝專業，開拓離岸風電產業防蝕工程業務。