台北市副市長黃珊珊。（北市府提供）

診所違規施打疫苗案在北市發酵，繼好心肝診所遭重罰後，台北市政府認定禾馨醫療的施打名冊中，亦有非第1到第3類人員，北市副市長黃珊珊表示，對此已裁罰禾馨旗下診所共230萬，並終止疫苗合約診所資格。

外傳禾馨給17家相關企業打疫苗，北市府將開罰至少百萬，禾馨院方也亮出對話紀錄回擊，指已數度向北市衛生局確認，是否可以為非醫事人員施打，市府也說可以並強調以2人為限，診所也有回報相關名冊，質疑北市府作法前後不太合理。

黃珊珊指出，禾馨診所經過1周清查，的確有4家診所與市政府領疫苗，針對施打對象一一比對後，包括醫療園所、小兒專科診所、婦幼院所及醫事檢驗所等，這些人員施打都沒問題，但中間有幫「類似關係企業」的成員施打，如禾馨、和善股份有限公司、被認定非屬於1到3類相關人員。

黃珊珊表示，北市府將依傳染病防治法第29條進行裁處，包括小禾馨小兒專科診所裁罰30萬，小禾馨民權診所裁罰50萬，小禾馨士林診所裁罰50萬，小禾馨懷寧診所裁罰100萬，共裁罰230萬，同時終止疫苗合約診所資格。

「我們提供疫苗給你，你還是要合法施打。」黃珊珊說，事前、事後名冊都是診所提出，但市府有去稽查實際施打名冊再來比對，這些名冊沒辦法掩飾，因為全數都有上傳健保資料庫，目前為止是針對不符合的對象，施打在非規定的人事上，自己就要負責任。