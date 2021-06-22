許多民眾為能提早施打疫苗，舉家前往美國。台大國際企業系教授陳厚銘表示，現在關島政府正在籌畫疫苗觀光旅遊行程，開放外籍旅客入境關島並接種疫苗，倘若我政府能允許旅行社組團前往，勢必掀起一波疫苗觀光熱潮。相較民眾前往美國本土打疫苗，飛往關島將更具誘因，包括飛行及停留時間短、票價低、安全性高。

目前台灣疫苗嚴重不足，要等到全民施打，不知道還要等多久，尤其是65歲以下的一般民眾。新冠疫情對全球的衝擊分成兩個部分，即「健康危機管理」與「經濟危機管理」。陳厚銘指出，目前政府是依「健康平等權」概念來安排疫苗的施打順序，重點偏重在「健康危機管理」，但無法確保施打疫苗能在「健康危機管理」與「經濟危機管理」中取得平衡，因此希望政府在疫苗較為寛裕下，可考慮釋出部分疫苗，供民眾自費施打。

疫苗為戰略資源，數量有限，無法提供大量自費疫苗，陳厚銘建議，可採取高定價方式來抑制需求，讓真正有需要而排序在後面的民眾提前施打，而不用特地跑到國外，除可避免舟車勞頓，及國外感染風險外，亦有些收入可貼補政府支出。

疫苗施打順序，無法盡善盡美，但可以有彈性作法，讓疫苗施打計畫更完善。舉例而言，陳厚銘認為，公費接種第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」之涵蓋範疇並不周全，第7類尚未包括大專院校、中研院、工研院、資策會、中經院等國家重要智庫，以及台積電、聯發科等高科技產業員工。

陳厚銘提到，這些員工對台灣經濟及產業發展至關重要，對「國家安全及社會機能運作」也扮演重要角色。然而這些員工大都還年輕，疫苗施打順序安排在最後。倘若政府能開放自費施打疫苗，或允許他們組團參加關島疫苗觀光旅遊，不失為解決問題的方法之一。