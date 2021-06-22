彰化縣衛生局分析果菜市場產銷鏈工作流程了解可能群聚染疫的風險破口。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府推出彰化縣果菜產銷鏈安心防疫專案。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣針對全縣7家果菜市場工作人員作COVID-19 抗原快篩，23日起就將大規模千人快篩。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

北農爆發群聚染疫事件，彰化縣針對縣內7家果菜市場工作人員與頻繁進出的接觸者等對象，推出抗原快篩護照，並爭取施打疫苗，即日起進出果菜市場工作者都須出具7天內快篩陰性證明，23日就將在溪湖、員林兩地進行大規模千人快篩。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前為止北農群聚染疫，並無彰化人被匡列接觸者，但彰化果菜都是交由託運行運送往北農，已將20名司機列管。要求司機先進行篩檢、所有菜車也進行消毒、禁止在果菜市場工作時群聚聊天。

彰化縣長王惠美宣布，有鑒於北農群聚染疫事件引發民眾焦慮蔬果安全；彰化縣將推出彰化果菜產銷鏈安心防疫專案，保全產銷鏈蔬果運輸、交易和民眾食品安全；針對全縣溪湖、員林、田中、社頭、北斗、永靖和彰化市等7家果菜市場推行高風險人員「抗原快篩護照」，未來要進出市場，都必須出具7天內陰性護照。

葉彥伯進一步說明，即日起所有果菜市場工作人員進行自主健康管理，全面清查、列冊，有症狀、就篩檢。包括果菜市場動線管制專案查核，必須管制單一出入口、採實聯制，並要求出入口監視系統及影像資料保存。

針對７家果菜市場工作人員的抗原快篩對象，包括從事物流運送的貨運行、販運商等工作人員，還有市場內、包裝場工作人員、承銷人、供應商、盤商與農民等，或是與這些工作人員的頻繁接觸者。

初步已規畫23日上午在溪湖果菜市場、下午則在員林果菜市場，都安排各400多人進行抗原快篩檢測；葉彥伯說，各場次都有預留100多個名額，若自認有頻繁接觸者也都可以來快篩，取得抗原快篩護照。