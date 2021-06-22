北農爆發群聚染疫事件，彰化縣針對縣內7家果菜市場工作人員與頻繁進出的接觸者等對象，推出抗原快篩護照，並爭取施打疫苗，即日起進出果菜市場工作者都須出具7天內快篩陰性證明，23日就將在溪湖、員林兩地進行大規模千人快篩。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前為止北農群聚染疫，並無彰化人被匡列接觸者，但彰化果菜都是交由託運行運送往北農，已將20名司機列管。要求司機先進行篩檢、所有菜車也進行消毒、禁止在果菜市場工作時群聚聊天。
彰化縣長王惠美宣布，有鑒於北農群聚染疫事件引發民眾焦慮蔬果安全；彰化縣將推出彰化果菜產銷鏈安心防疫專案，保全產銷鏈蔬果運輸、交易和民眾食品安全；針對全縣溪湖、員林、田中、社頭、北斗、永靖和彰化市等7家果菜市場推行高風險人員「抗原快篩護照」，未來要進出市場，都必須出具7天內陰性護照。
葉彥伯進一步說明，即日起所有果菜市場工作人員進行自主健康管理，全面清查、列冊，有症狀、就篩檢。包括果菜市場動線管制專案查核，必須管制單一出入口、採實聯制，並要求出入口監視系統及影像資料保存。
針對７家果菜市場工作人員的抗原快篩對象，包括從事物流運送的貨運行、販運商等工作人員，還有市場內、包裝場工作人員、承銷人、供應商、盤商與農民等，或是與這些工作人員的頻繁接觸者。
初步已規畫23日上午在溪湖果菜市場、下午則在員林果菜市場，都安排各400多人進行抗原快篩檢測；葉彥伯說，各場次都有預留100多個名額，若自認有頻繁接觸者也都可以來快篩，取得抗原快篩護照。
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