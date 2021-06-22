受新冠肺炎影響，半導體產業供需平衡遭打亂，從去年下半年開始，全球出現晶片荒，直到現在都未能緩解，對此，全球晶圓代工第4大廠格芯（GlobalFoundries）為了增加產能，決定與新加坡當局合作，在當地新建一座晶圓代工廠，整體投資規模超過40億美元（約新台幣1120億元）此外，有專家分析指出，格芯選在新加坡設廠，除了熟悉當地狀況，更可以避免美中交惡的不確定性。

CNBC報導，格芯新的設廠計畫，主要是與忠實客戶共同投資，同時和新加坡經濟發展局合作開發，規模上看40億美元，執行長Tom Caulfield表示，「我們在新加坡的代工廠，將以生產汽車、5G和安全設備領域的晶片為主，以符合快速增長的需求市場，同時我們已經與客戶簽署合作協議。」

目前格芯在全球晶圓代工排名第4，市占約7%，龍頭為台積電的55%，其次是三星的17%與聯電7%，技術層面而言，僅三星與台積電擁有量產先進製程的能力，Tom Caulfield說：「我們預計至少投資140億美元解決短缺問題，並考慮擴大所有生產工廠的產能。」

針對格芯積極拓展市占，有不具名的專家表示，格芯選在新加坡設廠，除了過往已設廠多年，熟悉當地狀況，更可以避免美中交惡的不確定性。

陸媒集微網先前也曾報導，格芯近年營運並不順利，但美中對抗和全球晶片短缺，讓格芯有翻身的機會，格芯成為美國拉攏的對象，不僅與美國國防部合作生產軍用晶片，又拿到AMD、高通等大廠的訂單，業績也有所成長。