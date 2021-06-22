日前，台北市長柯文哲在疫情記者會上，公開爆料民進黨立委高嘉瑜替禾馨診所「關說」疫苗，引發社會譁然，事後高嘉瑜雖然多次出面否認，但昨（21）日她再度措手不及，又遭指控「得寸進尺」，頻頻傳簡訊向台北市衛生局長黃世傑討疫苗。面對爭議連環爆，高嘉瑜今（22）日趕緊透過臉書自清，豈料這回連昔日友好名嘴宅神朱學恒都不相挺，直接留言吐槽，還跟港胡女神的支持者展開論戰。

台北市「特權疫苗」風波延燒不斷，面對怎麼甩都甩不掉的關說標籤，高嘉瑜今（22）日透過臉書自清，稱自己協助禾馨爭取疫苗的初衷是為保護孕婦、新生兒，醫護優先，而且到現在為止，她強調從未跟禾馨診所任何人，包括林思宏院長、蘇怡寧醫師等人碰過面，也無私交，「我甚至從未踏進禾馨任何一間診所過。如果有，我願辭去立委職務。」

只是高嘉瑜的說法，連先前曾開直播替她聲援的宅神朱學恒都聽不下去，直接留言開嗆「好了啦，關說跟是否踏進過診所有甚麼關係？你爭取的是一家企業打疫苗的權利，還是全國孕婦優先打疫苗的權利？一家企業不能代表孕婦，他們又沒分給孕婦打，不要偷換概念啊。話說孕婦適合打的還不是az呢。」

名嘴朱學恆不顧2人過去好交情，直接到立委高嘉瑜臉書吐槽。（圖／臉書_高嘉瑜）

朱學恒此話一出，隨即引來港湖女神的支持者反嗆「立委受人民之託很正常！不要唯恐天下不亂。就在這裡打轉這些人也太沒事幹了」、「疫情當下，嘉瑜的熱心服務，以至於被有心的人設計挖坑」，意外和宅神展開論戰。

當然朱學恒也非省油的燈，接連不甘示弱的反譏「我是覺得你想繼續糾纏我不反對啊，去問高嘉瑜敢不敢。而且拿那麼爛的邏輯出來讓人笑，是想踏進喜劇界嗎？」「高嘉瑜支持者就這種等級啊，政府這麼無能，我全家飛去美國打都出得起，幾百萬而已。我可不需要靠找立委關說啊。」

名嘴朱學恆不顧2人過去好交情，直接到立委高嘉瑜臉書吐槽。（圖／臉書_高嘉瑜）

對此，高嘉瑜疑似為緩和氣氛，特別出面打趣回應朱學恒「不要欺負我的支持者」，而朱學恒見狀也識趣表示「你很黑」，兩派交鋒，濃厚煙硝味一秒吹散，不過這對話也顯見，高嘉瑜和朱學恆如同她和柯P的關係一樣「感情不如以往」。

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