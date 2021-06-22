春季檔愛情日劇就是充滿各式浪漫！石原聰美、綾野剛主演《深深地戀愛》從開播到結束，帶給觀眾各種不同驚喜，無論是男女主角的戀愛過程，還是客串海洋生物的聲優陣容，都引起網友熱議，這也是石原聰美婚後首度主演電視劇，觀眾則大讚此戲的夢幻程度可以「暫時逃離現實」。

石原聰美在劇中飾演大學研究室的海洋學家，與財團富二代綾野剛相遇進而墜入情網，首集播出後，一週內在日本各線上串流平台締造超過300萬的收看次數，2人絕美的愛情火花更讓觀眾看得心跳加速，甚至表示「看這部充滿幻想的作品可以暫時逃離現實世界」、「可以暫時忘記平時的苦悶，相當療癒」，在疫情持續延燒的時刻，簡單易瞭的劇情卻意外能有治癒人心的效果。

石原聰美接受日本「with」雜誌訪問時，透露過去曾經歷2次「自我認定危機」，除了否定、討厭自己之外，當時甚至無法深呼吸去做調適，所幸都遇見貴人才找回自己並跨越難關，尤其是去紐約遊學時，當地朋友曾對她說「如果自己能改變的話，周邊的人事物都會改變，甚至連世界都會不一樣」，讓石原聰美重新認識了自己，「做自己」這件事則變更加重要，笑說如果再發生同樣的狀況，應該可以自己找出原因「對，就是這裡讓妳卡住喔」。

除了充滿幻想泡泡，為劇中海洋生物的配音陣容更是超級豪華，從資深的若本規夫（《七龍珠Z》）、高山南（《名偵探柯南》、《魔女宅急便》）到梶裕貴（《進擊的巨人》、《我的英雄學院》）、花澤香菜（《鬼滅之刃》、《五等分的新娘》）、緒方恵美（《福音戰士》、《幽遊白書》），每次有新聲音出現，都會引發觀眾討論，成為另類的特別驚喜。