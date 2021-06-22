金管會積極與各國加強跨境監理合作，宣布近日已與美國德州銀行署（Texas Department of Banking）完成銀行業監理合作備忘錄（MOU）簽署，對國銀在美已設有分行的各州金融監理機構，均已簽署監理合作備忘錄，有助加強台美金融監理合作、深化雙方金融業務往來。

金管會表示，此次與美國德州銀行署簽署的銀行業監理合作備忘錄，內容包括資訊分享、實地檢查協助、跨境據點監理合作、及雙方舉行監理會議等，簽署後雙方將可依據備忘錄內容加強金融監理合作。

據金管會統計，目前國銀在美國共有24家分行及3家子行，分布於紐約州、加州、伊利諾州、華盛頓州及德州等5州，金管會先前已與紐約州、加州、伊利諾州、華盛頓州等4州的金融監理機關簽署監理合作備忘錄。美方則在台灣設有5家分行及1家子行。

金管會指出，在與德州銀行署簽署備忘錄後，金管會對於國銀在美設有分行的各州金融監理機關，均已簽署監理合作備忘錄，除有助於加強台美金融監理合作外，對於深化雙方金融業務往來亦具正面實質效益。