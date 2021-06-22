在2021年全球品牌價值排名中，第1是美國電商龍頭亞馬遜，至於韓國最大集團三星電子則排名第42位，比前一年硬是掉了兩名。

根據英國調研業者Kantar最新報告，三星電子2021年的品牌價值預估為468億美元，比2020年增加44%，但這家韓國科技大廠的全球排名卻退步兩名。三星電子，是唯一一家進入全球品牌前100強的韓國企業。

三星電子是全球第二大智慧型手機供應商與最大記憶體晶片製造業者，也是韓國最大家族企業三星集團的旗艦級子公司。

此報告指出，美國亞馬遜是全球市值最大公司，其品牌價值年增率飆升64%至6839億美元，並連續3年蟬聯榜首。

第2名是美國蘋果，為6120億美元，接下來分別為美國谷歌的4580億美元，微軟的4103億美元，中國大陸騰訊的2409億美元，美國臉書的2267億美元，以及中國大陸的阿里巴巴1969億美元。

美國電動車大腕特斯拉的年增率成長最高，達到2.75倍。前百強全球品牌價值企業中，美國有74家上榜最多，其次是中國大陸有14家。