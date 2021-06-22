在美股連跌5日後，周一見彈升。港股周二高開，午後反覆。

周二香港恆生指數收跌179.24點或0.63%，為28309.76點，為近一個月低點。國企股(H股)跌78.06點或0.74%，為10469.80點。交易所成交金額為1174億港元。

科技指數大跌1.81%。華虹半導體跌逾4%，小米、美團、騰訊皆跌近3%。

航運股創新高，東方海外漲8.8%；勝獅貨櫃漲4.7%；中遠海能漲2.8%。

區塊鏈概念股集體大跌。火幣科技跌20%；雄岸科技跌3%，金山軟件跌3.5%。中國人行出手監管比特幣，就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行；農民銀行、建設銀行等紛紛公告禁止開發虛擬貨幣交易。

石油股上漲；中國石油漲逾5.8%，中國石化漲4.8%。伊朗核談判受阻，國際油價再創新高。

匯豐小漲0.44%。匯豐公告，已簽署備忘錄，出售其法國零售銀行業務，預計交易將產生23億美元損失。據資料，出售的業務為包括244家零售分行組成的網絡。