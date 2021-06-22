DRAM廠南亞科(2408)新增3名員工確診，公司已於第一時間進行全面預防性消毒，並擴大匡列有接觸史的同仁共計21人，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，防止可能的疫情擴散。

南亞科在今年5月17日傳出第一名員工確診新冠肺炎，近一個月以來已積極進行公司及人員的管制。6月20日新增3名員工確診新冠肺炎，公司表示，1名同仁的非同住但有接觸之親屬於18日確診，該員於同日離廠，並立即匡列該員工辦公室的6名同仁，安排19日進行PCR採檢，20日上午醫院通報該員確診並隔離治療，另2名同仁於20日傍晚確診。

南亞科指出，自5月17日起已採取分區、分組、分流及部分人員居家辦公機制，禁止人員公出及外賓訪問，採用線上會議及通訊軟體溝通，減少人與人的近距離接觸。所有人員入廠前，需先體溫量測並執行自我健康監測及接觸史異常回報，以降低染疫風險。

為確保更安全的工作環境及保護員工，南亞科於6月16日與林口長庚醫院合作在公司設立快篩站，截至21日，已完成1447名員工篩檢，全數採陰。目前持續篩檢中。公司強調，以防疫安全及保護人員健康為首要考量，持續強化防疫措施，確保正常營運。