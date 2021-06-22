一段發表在抖音上的大陸常規潛艦在河川航行的影片，這潛艦被認為屬於039C，但是帆罩形狀又出現變化，呈現奇特的曲折狀，很可能是最新的改進版本。影片發布後引發各種討論，包括潛水性能與武裝、靜音效果與後續建造數量等等話題，可謂是精彩無比。不過中華戰略學會研究員張競博士則更在乎該潛艦的實際現身位置，並以此分析它可能在不久後離開長江進入大海。

張競在自己的個人臉書表示，許多西方軍事媒體推測，該潛艦應該位在武昌，而且是在舊的造船廠，然而這卻是錯的，雖然附近的街景有座大橋，看起來像是跨越長江的雄楚大高架橋，但殊不知，武昌船舶重工集團為配合地方政府建設發展，整個生產基地搬遷至新洲區雙柳廠區，整個生產早就步入正軌，所以新艦在舊廠區產製可能性極低。再加上碼頭設施與周邊建物也相差甚大，因此「提出這種泊位判斷，顯然是不及格。」

張競認為，該潛艦的實際位置在上海，這也不難判斷，「因為在最新曝光照片之中，新型艦帆罩背後遠方，就可以看到075型兩棲攻擊艦影像，對比該兩棲艦周邊龍門吊車，就可以判斷該艦泊位是在黃浦江內中華船廠碼頭；因此可以更加確認新型潛艦確實是在上海現身。」

再從碼頭邊吊車、紅色廠房、水塔、特色平房以及跨江大橋橋墩直立白色建物等地標來判斷，該潛艦應該是靠泊在上海楊浦大橋旁，黃浦江邊滬東船廠碼頭。

更有意思的是，雖然此型潛艦確實相當特別，按理說應該很機密，但是大陸軍方並沒有刻意將其藏著。張競表示，您以為拍攝這些照片要飛簷走壁翻牆入境嗎？其實只要上網查一下「歇浦路口售票處」，大家就會發現停泊位置近在咫尺，連翻牆都不必。

「我昨晚要讓某些自以為是的西方專家理解，這些照片真是沒有那麼神秘，但就是沒有辦法把他們偷窺引發瘋狂情緒澆熄。」

西方許多軍事觀察家或是紙上練兵型戰略家，總是不相信中國大陸對於軍事機密，早就是轉型到「能夠讓您看的，就是不怕您看的。」西方指控中國大陸各項事務政策都不透明，到現在都已經變成自己騙自己。

最後，從這些照片中，我們究竟可以得到那些結論？首先是新型艦進駐上海，後續測試評估驗證作業，必然就是重頭戲。先導艦如果表現讓人滿意，繼續量產才有後戲，所以這將是值得關注議題。

其次是從長江口出海測試，美日機艦是否會在外海等待，針對新型艦掌握其相關聲紋與電子參數資料，這個不說大家都猜得到，只是現在共機必然會在東海空域強勢對應，強權情報蒐集亦不可能隨心所欲，情報偵蒐相互較勁精彩可期。