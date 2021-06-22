台美加強跨境監理合作再下一城。金管會國際業務處處長賴銘賢22日宣布，金管會與美國德州銀行署(Texas Department of Banking)於近日簽署完成銀行業監理合作備忘錄，內容包括資訊分享、實地檢查協助、跨境據點監理合作、及雙方舉行監理會議等，簽署後雙方將可依據備忘錄內容加強金融監理合作。

賴銘賢指出，這是我國與美國金融機構簽署的第五個監理合作備忘錄MOU。之前已經簽署包括:美國紐約州、加州、伊利諾州及華盛頓州。在完成與德州銀行署簽署本備忘錄後，已與我國銀行在美國設有分行之各州金融監理機關，均簽署監理合作備忘錄。

賴銘賢指出，目前我國銀行在美國共有24家分行及3家子銀行，包括德州銀行署監理之第一銀行休士頓分行；美方則在我國設有5家分行及1家子銀行，因此，本合作備忘錄除加強台美金融監理合作外，對於深化雙方金融業務往來，亦具正面實質效益。 例如美國銀行在美國德州設有分行、子行、在台也有設分行，金融往來有關聯，就可透過MOU分享監理資訊。