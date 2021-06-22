矽砂、純鹼等原物料價格上漲，需求又增加，平板玻璃價格調漲，台玻(1802)今年前5月營收已創同期新高；市場指出，由於預期平板玻璃價格到第三季仍可維持在高檔，台玻今年獲利可望創十年以來高峰，預估會有2位數成長。

台玻今年1-5月合併營收217.76億元，年增65.68%，已是同期歷史新高；第一季的稅後淨利17.85億元，也是同期新高。

太陽能產業景氣暢旺，對光伏玻璃需求增基；大陸持續加強節能，LOW-E節能玻璃需求居高不下，平板玻璃近期每噸維持在2600元附近高檔。讓台玻第2季營運中4、5月營收連創兩個月新高。

台玻營項中，平板玻璃占營收68.65％、玻璃纖維23.59％。今年以來，除平板玻璃價格大漲外，電子級玻璃以及玻纖價格，在筆電銷量成長、5G基地台拉貨動能增加，也同步調漲，更為台玻獲利大幅成長助攻。

市場分析，中國大陸平板玻璃在當地政府持續推動供給側結構性改革、嚴禁新增產能、厲行環保政策下，加上市場需求只有增加沒有減少，預期此波平板玻璃價格上漲趨勢還可維持到第三季。

除玻璃本業，台玻轉投資44%的實聯化工江蘇廠，從2020年下半年起，在市場需求增加，推升純鹼價格上漲，全年微幅獲利；今年，市場認為，2021年在大陸經濟復甦、原物料價格揚升帶動下，全年獲利一定會比去年更大的成長。

台玻5月合併營收51.52億元，月增3.98%、年增63.58%，單月營收已連續3個月改寫歷史紀錄。市場指出，近期在玻璃期貨仍維持在高檔，第二季營收可望突破150億元，持續創單季新高。