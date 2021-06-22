今年來在散戶大軍助攻下，股市資金大舉湧向「迷因股」，帶動電競、健康瘦身、寵物等相關股價指數迭創新高。投信法人表示，歐美各國疫情逐漸趨緩，經濟朝正向發展，民眾消費力道再起，具基本面支撐的未來消費趨勢產業，獲利、股價可望穩步向上。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，「迷因股meme stocks」指的是網路平台或論壇上被熱烈討論的股票，在社交媒體的推波助瀾下，吸引散戶爭相買進。

尤其去年來全球疫情大爆發，數十億人口居家辦公，社交媒體成為人際交流的唯一管道，發揮強大的影響力。加上，全球央行無限制量化寬鬆，及政府紓困補助，造成市場資金過剩。面對超低利率環境，只能將資金不斷投入股市，助長「迷因股」熱潮。

觀察目前受到散戶追捧的迷因股，如：連鎖電影院AMC、電玩零售商GME、三葉草健康醫療公司Clover Health、電子商務平台Wish、黑莓、溫蒂漢堡等，主要分布在電競遊戲、健康瘦身、寵物毛孩、創新科技等，都是年輕世代感興趣的產品。

觀察去年3月下旬疫情爆發以來，與迷因股相關的STOXX全球遊戲電競指數、健康瘦身指數與寵物指數，累計各上漲111％、113％與84％，表現相當亮眼。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，電競、健康瘦身、寵物等產業，不僅話題十足，還有基本面支撐。因為疫情期間，許多人已經養成在家健身、數位娛樂或飼養寵物的嗜好，而疫後經濟重啟，民眾買氣回溫，將進一步嘉惠這些消費趨勢產業。

據預估，全球遊戲電競、健康瘦身、寵物毛孩產業，今年整體獲利都有雙位數以上成長空間，可望為股價提供推升動能。