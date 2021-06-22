【旅遊經 編輯部報導】

台南自2021年5月21日起暫停台南散步導覽解說服務。而這段防疫期間，台南觀光旅遊局特別將散步導覽路線拍攝製作成影片，而且推出台南散步導覽路線，頗獲好評，每週六、日及連續例假日，提供免費導覽解說服務，由專業導覽員帶領遊客探訪廟宇、建築、古蹟及觀光景點。民眾可以透過影片一起來欣賞由專業解說員介紹散步路線沿途美景，也可以如同身歷其境實地造訪遊走散步路線，第一波推出關子嶺溫泉鄉散步及親子路線。

台南市長黃偉哲表示，台南建城近四百年，有著豐厚的文化底蘊及豐富的觀光景點，現在疫情期間無法出門漫步，透過觀光旅遊局製作影片，民眾一樣可以在家透過影片來感受台南之美，第一波影片介紹關子嶺，搭配關子嶺之戀優美的歌聲，一起來感受關子嶺溫泉鄉獨特的魅力。

台南觀光旅遊局郭貞慧局長表示，目前防疫期間尚屬三級警戒，大家宅在家裡，可以多多瀏覽觀光旅遊局網站，繼日前與台南美術館合作推出「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片，接下來再推出散步路線系列影片，讓大家能感受身歷其境造訪各散步路線。

影片分為「關子嶺溫泉鄉散步」及「關子嶺親子路線」2支影片，特別透過空拍機，讓大家從影片能俯瞰雄偉壯闊的高山及其獨特山色，感受平時漫步導覽無法感受到的美景，再搭配導覽員的解說，讓我們從不同視角一起欣賞關子嶺的自然與歷史風貌。

台南散步導覽路線有府城藝文踅街趣、府城歷史散步孔廟線、府城歷史散步赤崁線、老屋老店老生活、五條港舊城漫遊日光及星光線、安平獅饗曲、老街五四三、安平運河南岸及鹽水月津港漫遊等路線，各具不同特色，有城市博物館、安平歷史聚落區、軍事國防與海洋文化、傳統老行業、名人故居、文創歷史街區及鹽水小鎮的獨特歷史氛圍，今首推「台灣第一溫泉關子嶺」的2支影片，後續影片製作完成亦將陸續放置觀旅局網站，相關影片可至臺南市政府觀光旅遊局查詢及觀看！

大成殿(圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供)

甘治士(圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供)

吳晉淮(圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供)

紅葉公園(圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供)

導覽員與拓印點 (圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供)

圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供