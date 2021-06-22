針對美國聯邦調查局探員坦承曾誣告華裔教授是「中國間諜」一事，中國外交部發言人趙立堅22日主持例行記者會指出，這起誣告案既暴露出美國情報機構搞有罪推定式「調查」的一貫伎倆，也是美藉由情報機構搞政治操弄的又一例證；長期以來，美國情報機構為達到特定政治目的，總是不擇手段，其公信力早已碎渣一地。

一名美國聯邦調查局探員承認曾誣告華裔教授胡安民（音）是中國間諜，導致胡被列入聯邦禁飛名單，本人父子被監控長達兩年。

趙立堅對此回應，美國媒體稱此案是美司法部「中國行動計畫」一部分，已有聯邦國會議員呼籲對美情報部門在該案中的不當行為開展調查。這起誣告案既暴露出美國情報機構搞有罪推定式調查的一貫伎倆，也是美通過情報機構搞政治操弄的又一例證。

趙立堅表示，長期以來，美情報機構為達到特定政治目的，總是不擇手段，其公信力早已碎渣一地，蓬佩奧的名言「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊」，就是其真實寫照和黑色招牌。他們曾以一管疑似「洗衣粉」為證據指責伊拉克藏有「大規模殺傷性武器」；曾派間諜偽裝成聯合國B肝疫苗專案工作人員，蒐集巴基斯坦民眾的DNA；他們搞大規模監聽、竊密，連歐洲盟友也不放過；他們通過「知更鳥計畫」收買媒體和機構，以各種手段賄賂、操縱、他們利用別國記者，迫使其成為間諜。

趙立堅說：「美方應摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，停止搞政治操弄，停止干擾破壞中美在科技、人文等領域的正常交流合作。」