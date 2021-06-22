與高嘉瑜交情生變捅刀？ 柯文哲曝記者會前有告知她「紙包不住火」 大嘆：台灣社會越來越黑暗

台北市長柯文哲日前爆料民進黨立委高嘉瑜替禾馨診所拿疫苗，關說案惹得滿城風雨，外界認為柯拿禾馨、高嘉瑜掩飾好心肝事件。柯今日表示，這些都是調查事實，早在開記者會前1小時就打給高，說「紙包不住火」，與其讓人擠牙膏爆出來，不如讓她自己講出來。

台北市知名肝病診所「好心肝」日前被爆出違規施打疫苗，政風處經調查後召開記者會還原過程，卻意外爆出「中央級民代」替另家禾馨診所要疫苗，柯文哲也證實此人為高嘉瑜，讓高直呼被突襲，明明與柯已經1年多沒見面，「代表我們的感情已經不如以往」。

由於高嘉瑜與柯文哲關係不錯，過去被稱為「友柯議員」，外界認為柯不顧情面將高抖出來，就是為了轉移好心肝焦點。柯表示，他一直保有「開放政府、全民參與、公開透明」的態度，因此政風處調查時沒有下指導棋，保留對立性。

柯文哲說，調查報告的摘要中有寫到「某中央民意代表」，附檔上就寫高嘉瑜，當時市府內部還詢問他和高交情不錯是否要公開，但他認為議員會索資、也都寫在公文內，與其讓人家擠牙膏出來，不如講出來，由他自己處理。

「這個紙包不住火啦！」柯進一步爆料，在開記者會之前1小時，就有和高嘉瑜通過電話，強調此事紙包不住火，若有人擠牙膏爆料出來搞不好還更慘，不如直接講出來看怎樣，但這就是調查事實，至於幫禾馨動機、原因為何高嘉瑜可以再去處理。

柯感嘆，台灣這社會政治越來越黑暗，說柯文哲用小禾馨掩護好心肝，把高嘉瑜扯進來，「我的天啊，這實在，政論節目沒有消滅，台灣不會安定。」