因疫情影響，各電視台綜藝節目紛紛停錄並重播，《我愛冰冰Show》自6月開始播出精選集數，收視表現均不俗，尤其是「超級金曲之我想跟你唱」，去年3月首播時收視1.68，上週六（19日）重播，4歲以上平均收視高達2.7（觸及人數164萬），收視率成長60％，是當日收視排行全國冠軍，另外分眾25至49歲平均收視也有1.82，同樣也排名第一，是當日收視雙排行之冠。

得知收視開紅盤，主持人陽帆、白冰冰都很開心，白冰冰更感性發文，除感謝觀眾的支持外，也對製作團隊的用心給予肯定：「在很嚴峻的條件下開了《我愛冰冰Show》這個節目，感謝長官的領導、老闆的支持、很厲害團隊的通力合作，讓每個禮拜的節目精彩不斷、叫好連連，收視率勇闖第一絕非偶然。」看到節目內容深獲好評，陽帆深信好的節目不會缺乏知音，也承諾未來將會更加努力，回饋所有觀眾。

陽帆則開玩笑提到，雖然目前還無法錄影，但他還是很「關心」李子森跟杜忻恬在疫情期間是否有群聚，會這麼說，是因李子森和杜忻恬這對俊男美女組合，在節目中的合唱畫面賞心悅目，擄獲大票粉絲的心，甚至被封為「金童玉女」，CP感十足還受到主持人的青睞，陽帆也希望疫情能早日控制好，儘早回到攝影棚和藝人朋友們一塊錄影。

目前節目仍暫停錄製，但製作單位透露，新的企劃內容早已準備好，就等解封後要錄製史上最強的12組螢幕情侶PK賽，大大滿足觀眾。製作團隊和經常上節目的藝人也積極線上開直播和粉絲互動，每逢週六節目播出，已養了一票忠實粉絲自發性到粉專報到，與小編及藝人們一邊看播出一邊聊天，日積月累已有超死忠「冰」友，這也是集數重播收視能超越首播的關鍵。節目每週六晚間8點中視播出。