北農工作場域爆發群聚感染，對於傳中央早在3週前就要求北市府應在北農設立快篩站。台北市長柯文哲表示，當初剝皮寮快篩站就在北農旁邊，並討論過北農空間不恰當，「我是專業醫學人士，可不可以我很清楚」，並喊話不應太多政治考量，還怪媒體帶風向。

柯文哲表示，這種題目不要太多政治考量，包括外稱北農群聚，但其實透過數據，應是陸續感染，畢竟北農組成份子不只在萬華，有北市各區，甚至北北基或全台各地，「有時真的在北農被感染的嗎？不一定」，所以別說北農群聚，沒那麼嚴重，但有陸續感染是真的。

柯文哲指出，現在的北農總經理是中央派的，但他是位專業人士，自己這2年對他工作相當滿意，就算是中央派來的，只要不是政治任命，相當堅持要專業人士，我認為不是問題。

柯文哲強調，當初有剝皮寮快篩站就在北農旁邊，且討論過北農空間設置快篩站不是很恰當，加上又是鄰避設施，大家不喜歡，所以就帶去剝皮寮快篩，也因為做過快篩，這次也才能讓500名北農員工可以一下子就打疫苗。

柯文哲說，不要說中央要他們設快篩站、北市不設，「我是專業醫學人士，可不可以我很清楚！」旁邊就有快篩站，直接帶隊去那邊就好，沒必要口水，既然批發市場在北市境內，他就會處理，有需要幫忙就會跟中央講，柯酸，「做事比做圖重要」。