第三季石化行情因運費飆漲、下游成本轉嫁受阻，出現拉回整理，惟液鹼、MMA因亞洲、歐美仍有供需缺口，報價可望持穩趨漲，碳纖維、AE也因歐美經濟解封，疫後需求增溫，後市行情蓄勢看漲，有利台塑(1301)、中石化(1314)及上緯(3708)、南寶(4766)業績加分。

台塑表示，韓國LG因年產35萬噸EDC裝置異常停車，氯氣管路洩漏，當地政府要求關閉該產線2週，產量持續受限，而韓國MDI及TDI市場低迷，氯氣去化受阻，液鹼6月開工率降至70％，加上日本同業Tosoh及AGC檢修，影響產能11.6萬乾噸。在日韓供應量有限，國際新增需求月增2萬乾噸下，液鹼價格可望持穩趨漲。

MMA也因歐美市場供應仍有缺口，日本三菱化學持續自亞洲調貨支援；加上第3季MMA有5家歲修，合計年產39.8萬噸，後市行情持穩。

此外，丙烯酸酯受東南亞及南亞疫情影響，中國大陸出口訂單減少，且下游膠帶、乳液及SAP進入淡季，惟印度自9月進入需求旺季，下游開始增補庫存，AE行情可望反轉向上。

雖大陸吉林精功及吉林碳谷提高產量供應運動器材市場，且中複神鷹新增碳纖維產能投產，但自行車及高爾夫球桿等品牌商品仍偏好使用台塑及日本碳纖，預期高強度碳纖後市行情仍有上漲空間。

台塑年產碳纖維8750噸；目前每年供應3500噸給陸上風機業者，1500噸給國外離岸風機業者。另與上緯合資設立新廠，以熱塑型碳纖材料、碳纖風電材料及輕量化車用碳纖材料為主要產品。

南寶碳纖維複合材料主著眼高階筆電、自行車坐墊、碳纖維安全帽、汽車裝飾件等應用，也已出貨至醫療用X光機、遊艇等領域的應用實績。