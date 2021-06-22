1艘美國海軍俄亥俄級（Ohio-class）核潛艦21日在加州聖地牙哥罕見閃現，網上的影片截圖畫面顯示，它是在當地時間上午11:50之前不久出現，約下午12:30就折返了。

據《動力》（The Drive）網21日報導，美國海軍有18艘俄亥俄級潛艦，其中有4艘改裝為核動力巡弋飛彈潛艦（SSGN），其餘14艘為核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）。而SSGN幾乎至少都會有1個乾甲板掩蔽艙（Dry Deck Shelter，DDS），這就裝在指揮潛望塔後，靠近船尾的地方，用以部署潛水人員，還有小型突擊潛艇（Swimmer Delivery Vehicle，SDV）等。

此外，指揮潛望塔後方的區域也變大、變平，以更方便安裝乾甲板掩蔽艙。不過，影片中並沒有出現這裝置，因此意味它是核動力彈道飛彈潛艦。

Ohio-class nuclear powered missile submarine coming into San Diego - June 21 2021 pic.twitter.com/dYKzxVWeCH — WarshipCam (@WarshipCam) June 21 2021

Ohio-class nuclear powered missile submarine heading back out of San Diego after a quick turn - June 21 2021 pic.twitter.com/xXyIH1hLA4 — WarshipCam (@WarshipCam) June 21 2021

而俄亥俄級的SSBN和SSGN潛艦分別在位於西岸華盛頓州的基沙普海軍基地（Naval Base Kitsap），還有東岸喬治亞州的國王灣海軍潛艦基地（Naval Submarine Base Kings Bay）。此外，SSGN也會在印度洋狄耶戈加西亞（Diego Garcia），以及太平洋的關島進行常備部署。