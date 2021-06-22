王思佳自曝胸以下都是腿。（TVBS提供）

王思佳跟薔薔21日一起直播比「浮誇」，雙姝聯手，果然在線人數立刻突破7000人次，創下《女人我最大》FB＋YouTube頻道紀錄，短短不到12小時，影片觀看次數已突破40萬。

2人盛裝出席直播，王思佳先虧薔薔的妝畫了多久時間，薔薔表示自己的主題是復古DISCO，90年代的打扮，出門只要加一雙恨天高，就像早期赴夜店的造型。王思佳則穿著全身粉紅色服裝加上粉紅髮箍，加上身懷六甲，薔薔虧她：「妳是不是要去拜桃太郎？因為日本要生之前都要拜桃子神，祝生產順利，妳這套很適合。」

王思佳解釋，原本直播主題是要兩人PK，沒有說是跟薔薔PK，畢竟誰能比她誇張，並透露因為自己懷孕肚子已經很大了，所以「胸以下都是腿」，找不到腰了，加上孕婦也沒太多衣服選擇，能打扮的地方不多，讓薔薔忍不住補上：「妳頭東西也太多了，我這裡看超像王母娘娘，插很多髮氈。」2人檯面上百無禁忌的對話，看得出私下好交情。

1個半月後即將生產的王思佳，被問起快臨盆了會不會緊張，她透露自己不至於會怕，薔薔也半開玩笑地幫她打氣：「妳就輕鬆生啦！快去拜桃子神，妳穿這樣會保佑你的。」甚至叮嚀時辰一定要算好：「小孩忍不了，就會『咚」一聲掉下來。」王思佳笑說：「妳很不適合去衛教，孕婦聽完都嚇死了。」

為了觀眾們，《女人我最大》也準備了一連串的直播陪伴防疫時期的大家。22日晚間9點在官方YouTube頻道上，黃小柔與王以路將跟大家分享「媽媽在家如何品酒紓壓」。電視版內容每週一至週五晚間9點TVBS播出。