公益團體捐血壓計、小筆電，防疫學習添利器。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

防疫期間，醫療器材是必備利器，停課的學生更需要視訊工具；南投扶輪社等公益團體，合資160萬元，採購電子血壓計60台捐贈衛福部南投醫院；還有i-Pad 30台及教學用小筆電100台，讓南投縣多所國小弱勢學童，得以線上學習零時差。

南投縣長特助林儒彬，22日偕同皇穹陵紀念花園總經理向恆達、國際扶輪社3462地區總監葉惟堯、南投扶輪社社長蘇猷雅、彰化成功獅子會3會長曾梅珍，聯袂出席捐贈儀式；南投醫院護理科主任葉麗月、名間國小校長黃美鳳，則代表醫護人員和受惠學校回贈感謝狀。

南投醫院表示，醫院的血壓計使用頻率過高，器材常故障，又未達報廢期限，無法及時補足所需，獲捐這批共30部血壓計就像是及時雨，非常感謝大家共同抗疫的愛心。

黃美鳳則指出，因應3級防疫警戒，學校改採遠距視訊教學，但有不少偏鄉學校和弱勢家庭學童，因資訊設備不足，變成實質的停課，影響學童學業；如今獲贈i-Pad及小筆電，可以解決遠距視訊教學的困難，也是弱勢家庭小朋友最需要的學習利器，包括名間國小、合作國小、仁愛國小、都達國小、南豐國小、桃源國小、北港國小、名間國小、新民國小、光華國小暨彰化源泉國小都受惠。

向恆達指出，面對疫情，醫療量能與弱勢學童學習情形，令人關切。葉惟堯表示，疫情期間最重要的是強化醫療資源，以及克服偏鄉及弱勢家庭遠距視訊教學遭遇的困難，讓學童的自主學習，不因停課而中斷。