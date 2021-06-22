發生在3年前的中市牙醫診所1死2傷殺人案，台中高分院今天更一審判兇嫌賴男無期徒刑。賴父在案發前，即得知兒子要持刀到診所殺害女兒，還通知女兒示警，並要求她請假，但他在偵查及二審出庭作證時隱瞞此事，辯稱要求女兒請假，是怕兄妹兩人吵架；賴妹作證則說，不知道哥哥要來做什麼？案經被害人家屬提告，台中地檢署偵結，在今年5月間依偽證罪嫌起訴父女兩人。

牙醫診所殺人案起於罹患思覺失調症的賴男與在該診所上班的胞妹長期蓄怨，賴男在2018年5月24日下午持刀到她任職的牙醫診所要殺害胞妹，憤怒砍死王姓牙醫師，並導致2名護理人員重傷。

賴父在案發前就知道兒子計畫在5月24日要帶刀去診所殺害胞妹，他事前即通知女兒，向她示警，要求她請假。賴父在全案偵查庭及二審法院審理期間，共6次作證，未拒絕證言，在檢察官、法官訊問「為何在案發當天叫女兒請假？」他證稱，他要女兒請假只是怕兒子去診所與女兒吵架，因為女兒當天無法請假，所以，他才叫女兒向診所講嚴重一點。

而賴妹在偵查庭及二審也2次出庭作證，檢察官、法官訊問：「哥哥為何到診所找她？」、「她為何要請假？」時，她答覆，不知道哥哥要來做什麼？當天父親告訴她不要跟哥哥碰面，不然會被打不好看，所以要她請假。因為她不能請假，所以父親要她跟診所講嚴重一點，她才向診所同事說：「哥哥會帶刀過來」。

牙醫診所的多名護理人員及同事作證，賴女在案發當天中午各透過Line通訊軟體傳訊及打電話表示，她父親告知她，哥哥要持刀到診找她，要她躲起來。

全案在今年5月間偵結，檢察官認為，賴姓父女作證隱瞞得知賴男要帶刀前往診所殺人，對認定賴男是否有預備殺人的重要案情做虛偽陳述，依偽證罪嫌起訴兩人。