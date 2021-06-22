防堵新冠疫情擴散，企業相繼啟動快篩機制，加上民眾防疫需求持續放大，台塑生醫旗下快篩檢測試劑、抗菌噴霧等防疫商品出貨活絡放大。台塑生醫近來接獲包括電信業者、紡織廠與電子廠等企業洽單抗原快篩試劑；宜蘭廠單班制月產可達百萬劑，因應市場需求，可持續增加至兩班或三班制，也不排除增添設備、擴增產能。

此外，台塑生醫抗原快篩、新冠快篩及各項抗菌產品是台灣拿下最多SNQ防疫認證項數的廠商，旗下指標商品「Drs Formula抗菌噴霧」近日更「長庚大學新興病毒感染研究中心」P3實驗室報告，證實可有效抑制新冠病毒(SARS-CoV-2)，且抑制率大於99.99％。

台塑生醫宜蘭廠先前持續在做流感快篩、驗孕快篩等，5月中旬疫情爆發後，開始調度產能，生產抗原快篩試劑。目前抗原快篩試劑已出貨10萬劑以上，因市場需求高於預期，正持續趕工生產中，也規劃跨入居家快篩市場，將向主管機關申請核准。

台塑生醫副總劉慧啟表示，「長庚大學新興病毒感染研究中心」測試方式係將台塑生醫抗菌噴霧加入新冠病毒液，待其反應後，再將作用後的液體加入細胞中，觀察病毒產生病毒斑的能力，實驗結果證實台塑生醫抗菌噴霧抑制新冠病毒(SARS-CoV-2)的效果大於99.99％。

劉慧啟說，坊間抗菌噴霧類產品非常多，但能達到「病毒等級防護」的卻不多。台塑生醫抗菌噴霧已累計通過11項病毒的測試驗證，包含腸病毒(71型、D68、B3)、A型流感(H1N1、H3N2、H7N9)、B型流感(維多利亞株、山形株等)、貓杯狀病毒(類諾羅病毒)等，都具相當高抑制率，且這其中包含「有外套膜」跟「無外套膜」兩大類型病毒，顯示其適用性相當廣泛。