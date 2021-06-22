由於台灣疫情嚴峻，疫苗數量不夠成為熱門話題，而大家也廣泛討論接種後的不適症狀。法國網紅「法國Anna」嫁到台灣來後，和老公「瀚元」共同經營防疫旅館和健身房，日前夫妻倆前往接種疫苗，特別拍影片紀錄過程，沒想到2人的副作用竟擁有超大落差。

Anna在接種疫苗完一個小時後就全身發熱，「有點像流感，就是不會痛，但是全身有一點怪怪的，一下子熱一下子冷，全身起雞皮疙瘩」，同時也感到又餓又渴，進入夜晚後，體溫開始不斷升高，半夜甚至直接高燒到38.8度，雖然精神不濟卻又睡不著，感覺十分痛苦。

反倒是老公完全沒有感覺，打完疫苗後還去跑了十幾公里，精神非常好，讓Anna簡直不敢相信他們是一起去打疫苗的，她只能痛苦地躺在床上直呼：「我很不好，需要吃藥」，直到隔天狀況才緩解了不少，但她依舊感覺頭很痛，到打完24小時後才幾乎痊癒。

Anna接種後的副作用嚴重。（圖／翻攝自法國Anna YouTube）

Anna坦言接種疫苗很快卻痛苦，和老公的落差之大，也讓她開玩笑：「我覺得很不公平，怎麼會我都不好，然後我老公都沒事，奇怪」，影片一出後，也受到網友熱烈討論，紛紛留言為Anna和瀚元加油打氣，「防疫旅館人員也是屬於第一線防疫人員，辛苦了」。