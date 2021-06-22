44歲女星倪雅倫有過一段婚姻，她在2008年與籃球教練邱啟益步入禮堂，育有女兒「妍妍」，兩人最後因個性差異，在2013年結束婚姻。恢復單身8年的倪雅倫，近日登上節目分享和女兒的相處點滴，被問到感情觀，倪雅倫則表示，如果有的好對象、她不排斥再婚，同時，倪雅倫也開出，她尋找伴侶的唯一條件。

倪雅倫很享受單身生活，她登上節目《單身行不行》透露，她育有11歲女兒「妍妍」，而女兒就是倪雅倫的生活伴侶，母女感情好到，只要對到眼就知道彼此的想法，女兒也很習慣和倪雅倫一起逛街，母女感情相當融洽。

提到感情觀，倪雅倫則表示，她不喜歡給人家追或讓別人誤會有追求的機會，因此，倪雅倫時常勸退對她有好感的男性，認為當朋友才能更長久，同時，倪雅倫被問到是否有意願再婚，倪雅倫則表示，如果有很好的對象，她不排斥，不過倪雅倫也提到：「我會希望接下來的伴侶是，不要來找麻煩的，就大家各自非常地獨立自主」。

倪雅倫分享感情觀。（圖／取材自東風衛視 Youtube）

至於倪雅倫口中的「麻煩」是什麼？對此，倪雅倫也進一步說明：「就是傳統家庭的枷鎖」，倪雅倫認為她已無法再受傳統觀念所束縛，因此，儘管倪雅倫嚮往穩定的關係，但一想到若要步入婚姻、遷就對方就會感到猶豫，倪雅倫認為在沒有感情包袱下，也比較能夠輕鬆生活。