交通壅塞是汐止人的痛，新北市交通局推動的「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」已經決標，預計2025年完工，可節省20分鐘車程，市府再推「國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道工程計畫」，目前已完成可行性研究評估，預計年底送高公局審查。

交通局長鍾鳴時表示，汐止區人口數急速上升，面臨交通壅塞問題，交通局除已建置道路壅塞預警系統，系統化、工程整體性規畫，才能確實解決汐止的交通問題。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，為紓解基隆河北側地區車流需繞行才能上高速公路，交通局提報「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」，經高公局核定總工程經費4.96億元，已辦理完成匝道設計，且主體工程於已經決標，預計2025年完工，將節省約20分鐘車程。

吳政諺也說，為改善汐止北山大橋交通壅塞，以及健全國道3號銜接南港聯絡道交流道系統，交通局更啟動「國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道可行性研究」，6月初已完成可行性研究期中規畫報告，並預計今年底完成期末報告後提報高速公路局審查，爭取核定。

交通局指出，為配合該工程計畫的推動，市府養工處已於去年11月完成匝道鄰接的康寧街拓寬工程，後續並將與高公局密切配合，以加速工程進度，早日完工通車。