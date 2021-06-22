擁有甜美臉蛋與豐滿火辣身材的女星熊熊(卓毓彤)，是許多人心目中的「性感女神」，去年發生一連串風波的她，關關難過關關過，選擇用笑容挺過，人氣不減反增，熊熊無論遭遇輿論壓力還是疫情，都持續積極經營社群，昨晚(6/21)她貼文宣布將施行新計畫，還曝光真實體重，讓網友都驚訝，直問：「真的假的？」。

熊熊去年遭遇低潮，雖然心情難免黯淡，但實際上卻是更努力投身工作，除演藝工作外，她也拓展事業版圖，經營副業創立品牌，並開設了個人YouTube頻道，而原本身材就很火辣的熊熊，更趁空檔積極健身，經常能看見她貼出上健身房爆汗鍛鍊的短片。

而熊熊鍛鍊身材上了癮，昨天晚上她在IG貼文，公開了自己的最新甩肉計畫，表示即刻起到本月27號，「我要來實行7日輕斷食，期待我7天後的體重」，她表示運用此方式，有聽說可以瘦3公斤，竟然順勢公開了現在的體重，是45.4公斤。

隨文附上的照片中，熊熊穿了黑白條紋緊身背心，胸前開U領，讓傲人G奶全被看光光，她說目前YouTube頻道上的影片都是舊片，是之前比較胖的樣子，而熊熊公開真實體重後，隨即引發熱議，可能因為胸圍較大的關係，總讓人覺得身材多了些Q彈肉感，讓網友不禁狂問「妳真的只有45嗎」、「45已經很瘦了啦」，也很多人覺得她現在的狀態很好，「45已經很瘦了啦」、「不要再瘦了啦！健康的體態就好了」。