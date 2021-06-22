由周冬雨、許凱主演仙俠古裝劇《千古玦塵》，自開播以來引發兩極評論，有人大讚周冬雨演技出色自然不愧是三金影后，但也有不少觀眾批評男女主角之間完全沒有CP感、周冬雨古裝扮相令人出戲，顏值甚至不如飾演神獸「蕪浣」的張嘉倪、她在劇中的閨密「月彌」等，對此製片人楊曉培昨(21日)也在微博轉發一篇「周冬雨哪裡醜了」文章回應，再次引發陸網熱議。

《千古玦塵》製片人楊曉培昨日在微博轉發一篇「周冬雨哪裡醜了」文章，呼籲觀眾，「跳出套路和公式，細細評劇，我們的用心和誠意，大家看得到！」而楊曉培的舉動也再次引發陸網熱議。

《千古玦塵》製片人微博轉PO文章「周冬雨哪裡醜了」。(取自微博)

因為楊曉培轉PO的文章中提到，「一開篇周冬雨就被吐槽和仙俠劇水土不服。簡單說是『醜』。具體來說是：丟了女主的份。她在劇中與飾演『丫鬟』的月彌同框，『丫鬟像小姐，小姐像丫鬟』」、「所以，歸根結底是周冬雨『醜』了嗎？不。只是她長得不符合仙俠劇的統一公式」、「這與其說是電影咖的尷尬。不如說是陷入越來越狹小的審美標準的國產劇，在作繭自縛。」等，讓部分網友越看越火大，質疑現在是在教訓觀眾嗎？

周冬雨與劇中閨密月彌同框。(取自毒Sir電影微信)

更有網友火大留言「又到了劇撲使人瘋狂，怪觀眾沒有眼光的環節，搞清楚是你們被觀眾挑，不是你們挑觀眾，不看你個電視劇還整出觀眾格局不夠是什麼個意思？」吸引超過7百人按讚認同。但也有人持不同意見，認為演員們戲好，原因出在宣傳不力。

還有人抓包這篇被製片人轉PO的劇評內容有誤，劇中角色「月彌」並非周冬雨丫鬟，而是閨密，傻眼留言：「妳轉這個是認真的嗎，月彌是不是丫鬟你製片人妳不知道？」