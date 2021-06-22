中華職棒22日下午召開領隊會議，針對防疫措施以及復賽賽程、場地等議題進行討論，會長蔡其昌表示，目標29日為復賽第1天，場地也已規劃好在桃園、台中、斗六、台南及高雄等5地進行。

蔡其昌表示，雖然台灣疫情有降溫的趨勢，但截至今天為止，疫情指揮中心對於是否解封或是微解封都還沒有正式宣布，因此聯盟目前只能朝著28日是三級警戒最後一日、29日解封後復賽去設定，「剛剛跟5隊領隊都有共識29日是復賽第1天，大家目標統一。」

日前中職也已將復賽申請書、防疫計畫書送交體育署，今天領隊會議後會就細節做些小小修正，體育署收到修正版本後會立刻送到疫情指揮中心社區組，會在2天內回覆是否同意。

針對復賽後的賽程規劃及場地安排，蔡其昌表示，中職過去都有與地方政府做密切聯繫，目前規劃桃園、台中、雲林、台南跟高雄，5個場地做復賽的主要場地，「若之後雙北疫情趨緩，雙北的球場也會加入到使用場地。」

中職秘書長楊清瓏也補充，若是6月29日能夠順利復賽，在11月底、12月初能夠順利產生總冠軍球隊。