大陸女星林允在周星馳執導電影《美人魚》中，以新人之姿飾演女主角爆紅，晉升許多女演員想成為的「星女郎」之一，也獲得周星馳青睞力捧；從林允變成「星女郎」後，她都沒忘記周星馳對她的疼愛，連續6年在周星馳生日當天準時送祝福，被網友大推「會被星爺寵不是沒道理」。

今（22）日是周星馳59歲生日，星女郎林允非常準時地於12點整在微博發文，為周星馳送上生日祝福，「祝帥氣又可愛的老闆生日快樂」，還附上多張周星馳年輕拍戲的劇照；其實林允並非第一次這樣發文，她已經連續6年，每年準時PO文給祝福，相當用心。

林允被網友們認為是最得寵的星女郎，至今都深受周星馳重用。(圖/ 摘自林允微博)

今（22）日是周星馳生日，林允連續6年準時在微博送上祝福。(圖/ 摘自林允微博)

林允從拍攝電影《美人魚》之後，就一直相當受周星馳重用，過去周星馳還曾親自替林允慶生，對她的疼愛影迷們有目共睹；網友對於林允會如此受寵，看到每年如此用心的舉動，都感到不意外，「果然是最得寵星女郎」、「會被星爺寵不是沒道理」、「不忘本，難怪得人疼」。

除了是星女郎之外，林允也曾被網友冠上「人間發電機」，過去緋聞相當豐富，曾和馮紹峰馮紹峰、宋威龍、宋銘德等男星在一起，今年初又自曝和歌手顏人中戀愛，更傳出疑似同居，感情生活和事業一樣精采。