美濃農會表示，將農產運往北農的司機及工作人員，到達北農後卸貨即離去，因尚未到拍賣時間，因此不會接觸到拍賣人員及承銷員。（美濃農會提供／林雅惠高雄傳真）

美濃農會農產品包括木瓜、香蕉、檸檬、野蓮等，每天約有30噸北銷，是高雄市農產品銷往北農最大宗。（美濃農會提供／林雅惠高雄傳真）

台北農產運銷公司爆發新冠肺炎群聚感染，高雄市銷往北農農產最大宗的美濃農會，目前所有農產品依舊正常銷往北農，總幹事鍾清輝表示，到北農所有工作人員及司機，都必須快篩陰性才能進入，農銷不受影響，美濃農會今日在北農木瓜價格1公斤30元，還比昨日25元來得高。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，美濃農會農產品包括木瓜、香蕉、檸檬、野蓮等，每天約有30噸北銷，是高雄市農產品銷往北農最大宗，且去年在北農的成交額大約3億5000萬元，全國進貨量排名第三。

鍾清輝說，北農爆發新冠肺炎群聚感染，面對嚴峻疫情，美濃農會相當謹慎，除加強集貨場清消及人員體溫量測等外，所有載貨司機及工作人員都要進行快篩檢測，呈現陰性才能工作，以防蔬果北運過程成防疫破口。

鍾清輝表示，農民將採收的貨品堆疊到集貨場後即可離開，再由貨運行集貨運送，避免農民和運送人員接觸，而將農產運往北農的司機及工作人員，同樣至北農後卸貨即離去，因尚未到拍賣時間，因此不會接觸到拍賣人員及承銷員。

農會同時也會增加集貨場清潔消毒，落實進場人員量測體溫及手部消清等，每個環節要精準到位，避免出現防疫破口。

高雄市農業局表示，為防止染疫，針對運銷系統如農會、合作社、集貨場等都加強消毒，人員進出務必配合戴口罩及量測體溫等，確保農民及農產品正常供應。

另配合北農專案，衛生局已框列高市產區農會與合作社，合作往北農共同運銷之貨運行司機與行政窗口，進行快篩。