比特幣等虛擬貨幣投資蔚為風潮，金管會22日提醒民眾這類虛擬通貨的5不風險，即不是貨幣、不是金管會核准的金融商品、不適用投資人保護機制、虛擬通貨交易平台不是金管會核准設立的機構、市場資訊不透明等，易為人為操作、投資風險高，希望投資人若要投資虛擬貨幣，務必充份瞭解其運作模式，避免遭受詐騙。

金管會已研訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，近日即將發布施行，虛擬通貨交易平台及交易事業，必須建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、對於達一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等事項，即要進行實名制交易，金管會表示，此辦法發布後1年內，將以輔導方式協助該事業落實執行防制洗錢相關作業。

但虛擬通貨平台納入防制洗錢，卻不代表此商品就是金管會或台灣認可的合法投資商品。

金管會強調，虛擬通貨（虛擬資產）是具有高度投機性的數位「虛擬商品」，並非貨幣，且虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構。鑒於虛擬通貨市場資訊不透明，易受人為操作或炒作，價格波動大，投資風險高，在從事交易前，務必充分瞭解其運作模式，審慎評估風險，避免遭受詐騙或投資損失致生權益受損。