北市府表示，工地出現確診案例後，都有按照程序向上通報。（張鎧乙攝）

北市疫情滾雪球，繼士林長照機構47人確診、北農45人染疫，今又爆北藝中心工地5月底就爆發群聚感染，至今有40名工人確診，遭議員痛批掌握速度慢半拍、沒向外界揭露。北市副市長蔡炳坤駁斥，指此案相關單位都有按程序通報，目前工程降載、工人減半，工地狀況良好。

北市議員黃郁芬今日爆料，北藝中心從5月21日到6月11日之間，總計快篩400多名工地工程相關人員，經核酸檢測（PCR）檢測，屬北市新工處負責的工地有30名工人確診，捷運局則有10名工人確診，總計40人染疫，形成群聚感染事件。

對此，蔡炳坤指出，工務局和文化局對此案皆按照SOP迅速處理，5月27日接到1名清潔工通報後，該處4個標案都停工，全面配合疫調和篩檢，居家隔離合計428人，工地也一路停工到6月14日，期間居家隔離者有40位確診，都已進行隔離救治，整個工地也經過3次全面消毒。

蔡炳坤說，後來召開工程討論會決定復工，6月15日開設單一路口管制，檢測為PCR陰性才能進入工地，整個工程降載、工人減半，目前工地狀況良好。