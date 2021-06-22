逸達生技（6576）22日公布，收到授權夥伴 Intas Pharmaceuticals（以下簡稱Intas）支付前列腺癌新劑型新藥 Camcevi 第二階段簽約金400萬美元，並自6月起逐步認列營收。

逸達是在今年3月4日，與Intas簽訂柳菩林前列腺癌新劑型新藥Camcevi（FP-001 六個月及三個月劑型）美國市場獨家授權經銷合約，總授權金額最高可達2.07億美元，未來並享有銷售分潤。

其中，簽約金1000 萬美元，Intas先前已支付 600 萬美元，加計此次的400萬美元，合計第一筆的簽約金已全額收足。

由於Camcevi 42 毫克（即 FP-001 50 毫克，六個月劑型）已於 5月26日取得美國新藥藥證，Intas目前正與逸達積極準備 Camcevi美國上市。

根據Transparency Market Research 統計，2019年全球前列腺癌藥物市場接近100億美元，預估2027年全球前列腺癌藥物的市場將成長至196億美元，CAGR為8%。IMS數據資料顯示，2018年 GnRH/LHRH荷爾蒙療法藥物市場（含促動劑和拮抗劑）為44億美元（所有適應症），以Leuprolide類成分的銷售額達24.92億美元（占56.6%）。

除了FP-001外， 逸達另一項新成分新藥FP-025，已獲得美國 FDA核准用於治療COVID-19重症患者急性呼吸窘迫症候 群（ARDS）二/三期臨床試驗，若試驗進行順利，有機會在今年年底前取得二期臨床試驗結果。