109年度綜合所得稅、營利事業所得稅結算申報及繳納期限至今年6月30日，財政部表示，截至今年6月21日止，綜合所得稅結算申報已完成543萬件，以去年總申報件數約638萬件計算，完成申報比率為85.11％。

而營利事業所得稅結算申報已完成89萬件，以去年總申報件數約96萬件計算，完成申報比率為92.69％，兩者申報進度均與去年同期相當。

財政部提醒，申報時間已進入倒數階段，目前仍處疫情期間，民眾如需前往國稅局尋求報稅服務，請採取預約方式，在開放預約時間內利用手機或電腦至各地區國稅局網站線上預約取號或採電話預約，預約成功後依所訂時間至指定國稅局申辦，並請向就近之國稅局預約辦理，儘量避免跨區人流移動，亦請勿於預約以外之時間前往國稅局，減少現場停留時間。

受疫情影響的民眾如有繳稅困難者，可至「財政部稅務入口網」申請分期延期繳稅，也可於戶籍所在地國稅局上班時間內以電話申請，其延期期限及分期期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年，分期3年（36期）。