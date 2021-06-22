不甩外資今年大賣超台股，台股重返萬七持續吸引台股基金投資熱度！根據投信投顧公會統計至最新數據，5月底整體台股基金每月定時定額扣款人數高達27.1萬人，是2011年4月以來新高，年增幅26.32%。而每月扣款人數超過8千人的人氣台股基金，包括保德信高成長、國泰中小成長、統一大滿貫、元大台灣高股息優質龍頭、國泰小龍、群益馬拉松、國泰科技生化、安聯台灣大壩等台股基金，多數為國人耳熟能詳、基金公司的招牌基金；值得注意的是，光是前10強人氣台股基金每月定時定額扣款人數合計達9.9萬人，超過整體133檔台股基金的1/3強。

今年以來至今日（6月22日）止，外資累計賣超台股已經突破4000億元，達4325億元。

根據統計，今年來整體台股基金在台股大漲、投資熱度增溫之下，新增定時定額扣款人數達2.6萬人之多，保德信投信指出，由於人氣台股基金長期績效穩健，深獲投資人信賴，因此當行情看升時，這些人氣基金今年來也多呈現扣款人數增加的趨勢。

投信業者表示，挑選台股基金除了看績效，更應留意基金短、中、長天期績效是否都能維持穩健於排名在前1/2或1/3強，另外，成立時間較為悠久的台股基金，因為操盤團隊歷經多次多空景氣循環，洞悉產業趨勢，並配合類股輪動，更能面對不同投資環境做到靈活操作。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，隨著電子即將迎接第三季旺季，具有訂單能見度的IC設計、電動車等電子產業需求持續高漲，可望接棒並讓電子股回歸市場重心，觀察近期電子成交比重，也出現回溫跡象，一度突破50%之上，未來可持續觀察資金回流電子股的趨勢是否延續，傳產原物料類股則持續受惠強勁的歐美需求復甦；整體而言，電子、傳產族群未來各有表現機會，有助於台股呈現類股健康輪動，接力推升整體多頭走勢與投資熱度。

葉獻文認為，雖然今年外資對台股仍站在賣方，不過觀察新台幣兌美元匯價創逾24年新高，顯見外資尚未匯出，且今年景氣持續轉佳，在台灣產業基本面強勁支持下，預期外資靜待市場情勢更加穩定後，有機會回歸台股，並推升整體資金動能，帶領台股進入另一波見高不高的暢旺行情。