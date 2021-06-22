國民黨今舉行「防疫應變小組」視訊會議，邀請專家學者探討防疫策略。面對印度Delta變種病毒威脅，台灣預防醫學學會理事長陳宜民指出，Delta變種病毒株有6％傳染力，台灣現在需要的疫苗覆蓋率是8成3，才能達成群體免疫力。

陳宜民認為，面對變種病毒應該要很快地進行基因定序，同時，呼籲政府盡速建立透明平台，公布試劑廠商呈現偽陰性、偽陽性情形，讓良幣驅逐劣幣，避免國內快篩試劑市場的資訊混亂，同時他也指出，政府對於居家篩檢政策，優先引進國外試劑，會對國內生技產業產生排擠情形。

國內疫苗施打策略部分，陳宜民強調，原始型病毒株的傳染力是3％，需要67％的疫苗施打率達成群體免疫；面對英國Alpha變種病毒株4％傳染力，則需要75％的疫苗施打率；而Delta變種病毒株有6％傳染力，代表台灣現在需要的疫苗覆蓋率是8成3，才能達成群體免疫力。

陳宜民建議指揮中心依照歐洲臨床實驗，開放醫護混打默德納疫苗，更呼籲盡速加訂默德納第二代疫苗，以因應變異病毒。

台大公衛學院兼任教授金傳春認為，指揮中不可以只著眼於邊境，台灣應採入境普篩、奈米孔定序儀等防疫部署，同時也應盡速改善社會底層衛教不足問題。面對病毒持續變疫，她也建議拓寬治療藥物、強化科研團隊以強化檢測與研發速度。

國民黨主席江啟臣表示，掌握變化、採取方法因應以確保民眾的生命安全是普遍共識，因此，入境普篩、隔離十四天勢在必行；面對變種病毒，疫苗仍非常重要，呼籲台灣需要取得足夠數量、不同種類疫苗，讓人民有依照各自需求選擇疫苗的權利。

此外，江啟臣表示，為防基層在疾管方面量能不足難以因應變種疫情的爆發，提醒地方縣市政府盤點一線疾管人員能量與專業，國民黨也將思考如何提供地方政府即時的專業外援。希望透過集思廣益，為台灣疫情找出更適當的解方。身為在野黨除了監督以外，也希望提出對國家、社會有建設性的建議，提供政府與社會各界參考執行。