立陶宛政府今（22）日宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ新冠疫苗。據外媒《路透社》報導，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）今日在直播的政府會議上宣布，指出在回應台灣的請求下捐贈疫苗，預計9月底以前會配送。但據了解，立陶宛送台灣疫苗，可能有3個原因。分別是「台灣去年曾捐10萬片口罩」、「我駐拉脫維亞辦事處的協助請求」、「立陶宛預計今年底前將在台灣開設企業辦事處」。

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞被稱「波羅地海三國」，我國曾在1992年在拉脫維亞的首都里加設立總領事館，後在大陸干擾下，1995年改為台北代表團，兼轄立陶宛、愛沙尼亞事務。

據立陶宛媒體《Kuano diena》及《路透社》報導，立陶宛政府此舉是在回覆台灣駐拉脫維亞辦事處的協助請求。除此之外，綜合台灣媒體報導，「去年我國送至歐洲的口罩，就送給立陶宛10萬片醫療級口罩」。

而臉書粉專「數位外交行動計畫 Digital Diplomacy」也指出，「昨天6月21日，立陶宛也剛通過一個草案，該草案的內容是立陶宛共和國在沒有外交使團或領事館的情況下可以向立陶宛共和國駐外的貿易使團派遣貿易代表，且已提交議會審議」。

據本報報導，就在今年3月初，立陶宛政府規畫加強在亞洲的經濟外交，並使其多樣化、與台灣擴展關係，預計今年底前在台灣開設立陶宛企業辦事處（Lithuanian enterprise office）。而我方也有望在立陶宛開設相對應辦事處，去年起即著手規劃相關事宜。