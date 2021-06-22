41歲管姓銀行南中壢分公司理財專員，因期貨指數投資等資金缺口，涉嫌向客戶佯稱有理財方案可獲得投資金額年息4至6％等，要客戶把錢匯給他，集資近2億現金玩期貨、投注朋友彩券行，他被搜索時，竟只剩下40萬元，遭檢方依違反洗錢防制法起訴。

桃園地檢署調查，管姓理專因期貨指數投資積欠巨額現金，2017年至2021年，向客戶佯稱，銀行有投資專案，把錢給他，就有年息4到6％，或者投資多少錢，每月穩定獲利多少。共有28人受騙，詐騙金額達1億9083萬餘元。

其中他還向余姓大戶，稱有投資黃金基金、白銀基金、美金投資等方案，可以獲利1000至2000萬，導致余個人就投入1億446萬多元。後來余兒子發現狀況不對，到銀行對質，該公司范姓經理發現有異，詢問、調查後並報警處理。

檢方發現，管男和黃姓彩券行業者、另名黃姓友人合作，由他們提供他的，或者不知情友人帳戶，管把客戶的錢匯入這些帳戶後，還約定拿其中的1成下注在彩券行。黃若拿到6.25％的傭金，再拿2％給管。

經銀行告發後，刑事局今年2月8日前往搜索管住處搜索，竟只找到40萬現金，名下帳戶還只扣得4141元，其餘近2億都已經玩期貨或者投注花光，令承辦人員乍舌。

檢方認為，黃明知道管男極有可能在洗錢，且總計管從2108至2020年間，投注了1億6千多萬元。因此管、黃姓彩券行業者、黃姓友人皆依違反洗錢防制法起訴。