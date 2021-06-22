本土疫情嚴峻，台北市議會22日政黨協商決定，原訂市長柯文哲須在議會接受市政總質詢，全都改為書面質詢，創下有史以來的先例，但仍有議員認為平常就有書面質詢，質疑柯文哲根本不會看，甚至由局處代筆回覆，沒有柯文哲承諾恐怕也不會執行。

市議會經國民黨、民進黨和新黨黨團同意，在疫情升溫後自5月16日起停會，由於三級警戒未解除，包括交通部門質詢、原訂5月24日至6月7日市政總質詢都無法舉行，直到6月21日柯文哲才到議會報告追加減預算。

今午議會政黨協商決定，取消總質詢改採書面質詢，議長陳錦祥表示，待三級警戒降至二級，再舉行臨時會，要求柯文哲到議會專案報告。另各委員會分組審查，將自6月23日開始復會至6月29日，7月2日議會會期結束。

不過，民進黨議員洪健益指出，總質詢改為書面，由局處代筆回覆質詢、建議案，沒有柯文哲的承諾，政策恐怕無法推動。

國民黨議員王鴻薇認為，平常就有提出書面質詢，總質詢改為書面市長才不會看，「會看我隨便你」，乾脆直接取消總質詢。

社民黨議員苗博雅說，總質詢改為書面是給市府最大的善意，但不希望市府因此閹割議員的監督權；新黨議員侯漢廷也說，市長沒有看到總質詢內容，局處根本無法做決定。