四維航4月EPS 0.43元 單月賺贏第一季 17:292021/06/22 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 散裝航運商四維航（5608）列警示股，22日公布4月營運表現，營收3.42億、年增72％，淨利1.13億元、年增190％，每股盈餘0.43元，單月賺贏第一季每股盈餘0.14元。 今年第一季以來租金有往上攀升的趨勢，加上看好全年航運市場需求成長大於船隊供給成長，散裝市場樂觀，四維航第一季轉虧為盈。 四維航旗下有37艘散裝船，含5艘節能船、輕便型20艘等，以中小型船舶為主力，將規劃以高價出售老舊小型船舶，並尋求擴張新的節能船隊搶市。 《航運股》陽明處置股忐忑 7月漲價估旺季更旺 《鋼鐵股》燁輝6月、Q2營收齊拚高 Q3獲利看升 #四維航 #第一季 #單月 #賺贏 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》傳8月再調漲 盛群Q2、Q3營運拚季季高 10:022021/06/22 財經 《熱門族群》業績向上 順德、界霖走高 11:272021/06/22 財經 《半導體》譜瑞-KY手握高速傳輸優勢 法人估全年賺6股本 16:162021/06/22 財經 《其他股》Q2訂單滿載 大田一日填息 11:102021/06/22 財經 逼近23兆人幣 陸公募基金總規模再創新高 10:582021/06/22 兩岸 《鋼鐵股》鋼市熱 美亞Q2營運續強 13:262021/06/22 財經 《類股》鋼價漲勢未變 中鋼率鋼鐵股噴漲 10:362021/06/22 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:302021/06/22 財經 原物料價格帶動報價上漲 台玻逢10年以來大好 16:502021/06/22 財經 《電子零件》台燿營運步步看揚 外資維持買進 14:342021/06/22 財經 芒果控吃起來 04:102021/06/22 時尚消費 財經熱門新聞 全球晶片荒藏內幕？分析師揮刀砍 美半導體巨頭不妙 - 財經 國產疫苗外銷 聯亞證實：第1個確認購買國家 - 財經 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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