散裝航運商四維航（5608）列警示股，22日公布4月營運表現，營收3.42億、年增72％，淨利1.13億元、年增190％，每股盈餘0.43元，單月賺贏第一季每股盈餘0.14元。

今年第一季以來租金有往上攀升的趨勢，加上看好全年航運市場需求成長大於船隊供給成長，散裝市場樂觀，四維航第一季轉虧為盈。

四維航旗下有37艘散裝船，含5艘節能船、輕便型20艘等，以中小型船舶為主力，將規劃以高價出售老舊小型船舶，並尋求擴張新的節能船隊搶市。