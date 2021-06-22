就在全球疫情即將解封之際，香奈兒發表充滿歡樂愉悅氣氛的Electro系列限量表，將電子音樂的文化視覺符碼注入J12、Premiere、Code Coco及BOY·FRIEND系列腕表當中，跳脫香奈兒經典的簡約黑白，融入繽紛多彩的電音霓虹元素。

香奈兒將彩虹電音元素融入J12 Electro陶瓷腕表中，跳脫傳統黑白簡約，充滿青春氣息。（CHANEL提供）

腕表創意總監Arnaud Chastaingt指出，Electro系列限量表的設計靈感，源於20年前他來到巴黎闖天下時，這個美麗的城市激發他內心的熱情，且成為他不斷創作的動力，尤其是1990年代電子音樂的盛行，創造出一個截然不同的視覺宇宙，前衛迷幻的方式反映出當時的夜生活與其獨特氛圍，「電子音樂超越了音樂領域，發展成一種原創美學文化。」

香奈兒粉紅色調的Code Coco Electro腕表，讓人耳目 一新。（CHANEL提供）

因此他以90年代流行的電子音樂為靈感創作腕表，黑色與彩色之間的衝突對比，正是這場演出的精髓，彩色點亮黑色，而深邃的黑則讓彩色脫穎而出，強烈的對比，讓圖像更加鮮明，融入電子音樂彩虹元素的Electro系列，各款腕表各自展現不同風情。

香奈兒BOY·FRIEND Electro腕表，表盤上以鑽石鑲飾機器人圖案，亮粉紅電音元素隱藏在表帶內側。（CHANEL提供）

★J12 Electro腕表

香奈兒Premiere Electro腕表，彩色電音彩虹表鍊讓人愛不釋手。（CHANEL提供）

香奈兒J12陶瓷腕表向來只有黑白雙色，不過今年新登場的J12

Electro勇於跳脫傳統，巧妙地在數字時標、表圈等細節融入電音彩虹的元素，更能收畫龍點睛之效，有搭載Caliber 12.1機芯自動上鍊款和石英機芯款兩種款式，各限量1255只。

香奈兒J12 Electro陶瓷腕表融入電音迷幻元素，限量1255只，25萬4000元。（CHANEL提供）

★Premiere Electro腕表

Premiere Electro腕表將彩虹電音元素融入皮革穿鍊的表帶中，如彩虹般的霓虹漸層皮表帶纏繞在手腕上，與深邃黑色的表盤形成強烈視覺對比，更添青春氣息。另有Premiere Electro Box套組，一套有七色表鍊的Premiere Electro表，組成如霓虹般的7色光譜，限量5組。

香奈兒Premiere Electro腕表，彩色電音的彩虹出現在表鍊上，限量555只，20萬元。（CHANEL提供）

★Code Coco Electro腕表

Code Coco腕表既是腕表，同時也是珠寶手鐲，今年新款Code

Coco Electro腕表同樣跳脫黑白，換上霧面螢光粉紅色皮革，環繞於腕間，令人眼睛一亮，搭載高精準石英機芯，展現大膽無畏的風格，充滿歡樂氣息，限量255只。

香奈兒Code Coco Electro腕表，限量255只，21萬元。（CHANEL提供）

★BOY·FRIEND Electro腕表

數位化和電子藝術圖像代碼也是電音文化的重要元素，香奈兒

BOY·FRIEND Electro腕表將電音風格的馬賽克機器人圖騰，以奢華鑽石鑲嵌裝飾在表盤上，表帶內襯換上螢光粉紅皮革，充滿悶騷的趣味，別具巧思。