北市士林區長照機構爆發47人群聚感染，台北市副市長黃珊珊昨也在防疫記者會稱，市府有舉行家屬說明會，但卻被業者、家屬以「沒有家屬說明會」打臉。對此，黃珊珊坦言，資訊有落差，對家屬很抱歉。

黃珊珊指出，衛生局日前告訴我，該長照機構有驗出20幾人陽性，我第一時間就要求先通知家屬，另外針對陰性者，也要盡快通知未被感染者的家屬，並要求開說明會， 而衛生局也答應了。

黃珊珊表示，21日事件爆發後，自己又再次詢問衛生局，有關家屬有無意見？對方則表示沒有，所以我認為是開過說明會，因此「這個資訊上可能有落差，對家屬很抱歉」。

黃珊珊強調，今日因要把部分長者送至榮總醫院，有跟家長召開說明會，長照機構未來有2個重要任務要做，第一是照顧長者健康，第二是由衛生局成立關懷小組，保持與家屬聯繫，要協助機構進行恢復。

此外，該長照機構今表示，13日就通知衛生局來做全面PCR，16日才派新光醫院來做，結果開價1個人要6千，院長沒那麼多錢，最後院長答應分期付款，才願意做PCR，又拖了2、3天。

對此，北市衛生局表示，當時依照中央規範，只要匡列個案，就可以做公費採檢，對於不是匡列者會變成自費，經過討論後這筆費用，由募款申請來使用，這部分由北市府支付。