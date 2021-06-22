立陶宛政府今（22）日宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ新冠疫苗，預計9月底之前送達，此外立陶宛在5月時也決定像烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦等國捐贈疫苗。消息傳出後，很快就引發網友熱議，不少網友紛紛對此事感到十分驚訝與好奇，同時也對立陶宛的援助表示感謝。

根據路透社報導，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）今日在直播的政府會議上宣布，立陶宛將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，指出在回應台灣的請求下捐贈疫苗，預計9月底以前會配送。席莫尼特表示：「我們希望可以做更多，但我們做我們所能做的」。

除了捐贈疫苗給台灣之外，立陶宛5月時也決定要捐贈烏克蘭10萬劑疫苗、喬治亞1.5萬劑疫苗、東歐小國摩爾多瓦（Moldova）1.1萬劑疫苗。

此事也在PTT上引起網友熱議，不少網友紛紛感謝立陶宛，「謝謝哦，立陶宛也是很棒的國家」、「謝謝立陶宛的斗內，各位寶寶們煙火刷起來」、「謝謝立陶宛大哥」、「連立陶宛都看不下去，感謝大哥」、「台立友好」。

也有不少網友對立陶宛此舉十分好奇，「不過立陶宛不缺嗎？」、「欸？怎麼是立陶宛？」、「連立陶宛都來了」、「真假？why？」、「幹嘛捐給我們，我們買不起嗎」、「有邦交嗎？立陶宛欸，酷」、「怎麼突然立陶宛要捐？」、「他們自己很夠嗎？？」

更有網友藉此事開酸蔡政府，「現在是開始大乞丐外交了嗎？」、「笑死，國際認證的乞丐」、「又有其他國家路過丟疫苗到碗公了」