台灣本土確診個案連2日降到百人之下，行政院對此邀集各部會，討論餐飲小吃店是否在28日前提早解禁，台北市長柯文哲日前喊出「不吃飯的」優先解禁，今再重申「吃飯、聚餐」是感染最重要的原因，北農群聚感染、北市家戶感染都已驗證此事，不是什麼新鮮事。

本土疫情逐漸趨緩，外界猜測分級解封可能性，柯文哲日前表示，要做到不同縣市管制級數不同不容易，因為涉及全台灣。而他的想法是「不吃飯的優先」，從不脫口罩、不飲食的活動開始做起，如參觀美術館、看電影等。

對於行政院考量經濟受影響，有計畫讓相關場館「微解封」。柯文哲舉「北農案」群聚感染為例，指這種感染狀況很典型，大家工作中都戴好口罩，卻因為吃飯時脫下口罩而感染，北市家戶感染也有40％，「所以說連在家裡吃飯都不要一起吃，打好飯就拿出去吃或時間分開。」

柯表示，他非常清楚，「吃飯、聚餐」是感染最重要的原因，但這也不是什麼新鮮事，17年前SARS爆發時就知道了，所以說解禁是「不吃飯的優先」，至於夜市、餐廳的生計怎麼辦，他則要再想看看，也重申打疫苗是終極解決辦法，無法接種之前大家要怎麼撐過去是好問題。