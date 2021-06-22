石門水庫即時影像（桃園智慧旅遊雲）

旱災中央災害應變中心於今日召開第15次工作會報，會中經濟部長王美花指出，目前各地水庫蓄水量持續回升，依中央氣象局預測本周仍有梅雨鋒面降雨，經濟部決議自即日(6月22日)起，桃園地區調整水情燈號為減壓供水之黃燈。

桃園經發局長郭裕信表示，因近日梅雨帶來降雨，石門水庫蓄水量自5月27日的8.5％，到6月22日已提升至55.15％，水情稍有紓緩，但仍要保持節水率，經濟部決議，桃園地區水情燈號轉為減壓供水之黃燈。

郭裕信說，台灣自來水公司於離峰及特定時段降低管壓供水(晚間10點至隔日凌晨6點)，科學園區、工業區及科技產業園區自主節水5％，同時停供行政機關及國營事業轄管非急需或非必要用水。市府仍會持續執行調度、備援及節水等各項措施，以維持供水穩定，共同努力度過缺水危機。

郭裕信說明，因這波梅雨鋒面為桃園地區帶來一波雨量，使石門水庫水位明顯提升，感謝本市市民及各企業共同努力抗旱、落實節約用水，以減少水資源浪費。另因應新型冠狀肺炎疫情，仍提醒民眾勤洗手之餘，也請配合節約用水，以確保供水穏定。