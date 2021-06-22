銀行行員也是第一線高風險工作。銀行局主秘童政彰22日表示，金管會已第二度行文中央疫情指揮中心，替本國銀行及信合社共約7.4萬位第一線行員爭取新冠肺炎疫苗，目前疫情中心仍未回覆第二輪的爭取。

金管會是以二大理由替這7萬多名行員爭取優先施打疫苗，一是銀行是百工百業及民眾維生必需的重要產業，二是雖然相關紓困貸款有線上辦理作業，但銀行仍是繼續提供臨櫃服務，這些行員就必須接觸客戶，存有較高風險，因此爭取較先的順位施打疫苗。

金管會6月1日就已去文疫情指揮中心，但7日指揮中心回文，強調疫苗仍是先以第一線醫護人員及高風險族群優先，金管會17日再度去文指揮中心，強調現在政府推動紓困貸款等作業，加上各行各業及民眾生活都不可缺少銀行，請指揮中心將第一線銀行員排入優先施打的順位，但這次去文，指揮中心仍未回覆。

童政彰強調，這是透過銀行公會統計本國銀行及信合社第一線人員人數，即會接觸到客戶者，共約7.4萬人。

金管會強調，尊重指揮中心就國家防疫的整理考量，排定疫苗施打順序，但金管會仍是會持續替第一線銀行行員爭取儘早施打疫苗，以保護這些行員的安全。